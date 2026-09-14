A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentir lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso la A51 Tangenziale est.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 e immettersi in A52 seguendo le indicazioni per Bologna.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia, immettersi sulla A51 Tangenziale est verso Bologna.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.