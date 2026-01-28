A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 28 gennaio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Bologna.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 in direzione Lecco e successivamente sulla A52 Tangenziale Nord e seguire le indicazioni per Bologna.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Brescia/Venezia e immettersi poi sulla A51 Tangenziale est, verso Bologna.