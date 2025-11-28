A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD Per lavori esterni alla rete Aspi
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Bologna.
Si precisa che sarà contestualmente chiuso, sulla A52 Tangenziale nord, il tratto tra Robecco e Sesto Viale Italia, di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali.
Inoltre, in viabilità ordinaria, sarà chiusa via Valtellina, nel Comune di Cinisello.
In alternativa si dovrà proseguire in A4 verso Brescia/Venezia e immettersi poi sulla A51 Tangenziale est, verso Bologna.