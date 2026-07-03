A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD. A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A4
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD. A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A4
Per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia e sulla A52 Tangenziale nord, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 23:00 DI LUNEDI’ 6 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 7 LUGLIO
Sulla A4 Milano-Brescia:
-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Rho.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli leggeri, una volta giunti alla stazione di Monza, percorrere viale Marconi, via Monza Santo, via Aquileia, via Borgazzi ed entrare in A52 in direzione Rho.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Milano, uscire a Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco ed entrare in A52 verso Rho;
per i veicoli pesanti, in considerazione del divieto di transito su via Monte Santo e Via Aquileia, una volta giunti alla stazione di Monza, percorrere viale Marconi, uscire allo svincolo Monza Centro/San Rocco e rientrare su viale Marconi in direzione Sesto, percorrere viale Italia, cavalcavia Vulcano, viale Valtellina, via Borgazzi ed entrare in A52 in direzione Rho.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Milano, uscire a Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso ed entrare in A52 verso Rho.
DALLE 1:00 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 9 LUGLIO
Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:
-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.
In alternativa, anticipare l’uscita a Monza Sant’Alessandro, sulla A52, percorrere viale Marconi, viale delle Industrie, viale Stucchi, la SP13 in direzione Agrate, la SP121 verso Caponago ed entrare in A4 ad Agrate, verso Venezia.