A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A51 TANGENZIALE EST DI MILANO
Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano/Torino, il ramo di immissione sulla A51 Tangenziale est di Milano.
In alternativa si consiglia di uscire dalla stazione di Agrate, percorrere la SP121 e entrare in A51 dallo svincolo di Carugate.