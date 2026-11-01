A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A51 TANGENZIALE EST DI MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A51 TANGENZIALE EST DI MILANO
Roma, 1 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A51 Tangenziale est di Milano, in direzione quest’ultima.
In alternativa, proseguire in A4 verso Brescia, uscire ad Agrate, percorrere la viabilità ordinaria: SP121 verso Carugate e SP208 in direzione Brugherio ed entrare in A51 Tangenziale est allo svincolo di Carugate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.