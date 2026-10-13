A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A51 TANGENZIALE EST DI MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A51 TANGENZIALE EST DI MILANO
Roma, 13 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A51 Tangenziale est di Milano, verso Milano.
In alternativa si consiglia uscire dalla stazione di Agrate, percorrere la viabilità ordinaria ed immettersi in A51 allo svincolo di Carugate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.