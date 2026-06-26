A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A35
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A35
Per lavori di competenza BreBeMi
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di competenza BreBeMi, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 giugno, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla A35 BreBeMi, per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Milano.
In alternativa, uscire a Brescia ovest e, dopo la rotatoria, seguire le indicazioni per A35 BreBeMi/Lago d’Iseo, percorrere la SP11 Tangenziale sud, il Raccordo A35-Tangenziale sud verso Travagliato/Ospitaletto e A35 Brebemi in direzione di Milano.