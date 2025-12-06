A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA (R20) VERSO VIALE CERTOSA
Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sul Raccordo Milano Viale Certosa (R20), verso Viale Certosa.
In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Varese, seguire le indicazioni per Fiera in direzione di Rho/A50 Tangenziale ovest e rientrare in A8 verso Milano attraverso il nodo Fiera Milano, seguendo le indicazioni per Milano città.