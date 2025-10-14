A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA-MILANO CITTA’ (SC1) VERSO MILANO
Roma, 14 ottobre 2025 – Per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Milano-Brescia, il ramo di immissione sul Raccordo Milano Viale Certosa-Milano città (SC1), per chi proviene da Torino ed è diretto verso Milano.
In alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia, uscire a Cormano, al km 129+900 e rientrare dallo stesso svincolo verso Torino, seguendo le indicazioni per Milano Certosa.