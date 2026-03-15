A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSINE SULLA A51 TANGENZIALE EST
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSINE SULLA A51 TANGENZIALE EST
Roma, 15 marzo 2026 – Per consentire attività di ispezione di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 marzo, sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A51 Tangenziale est, verso Bologna.
In alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia, uscire alla stazione di Agrate, percorrere la viabilità ordinaria: SP121 verso Carugate, SP208 in direzione Brugherio ed entrare in A51 Tangenziale est allo svincolo di Carugate.