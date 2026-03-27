A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI MONZA. A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI BARANZATE

A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI MONZA. A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI BARANZATE

Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiusa la stazione di Monza, in entrata verso Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Agrate o allo svincolo di Sesto San Giovanni.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiusa l’uscita di Baranzate, per chi proviene da Rho.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bollate Novate.