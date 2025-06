A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI

Roma, 26 giugno 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, dalle 23:00 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia, per consentire ordinaria manutenzione galleria.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Brescia: Monza;

in entrata verso Torino: Cormano.