A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CORMANO
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Torino. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti entrate:
verso Brescia: Monza;
verso Torino: Milano viale Certosa.