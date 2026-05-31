A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI TREZZO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI TREZZO
Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Cavenago;
verso Brescia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare a Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate dovranno entrare a Cavenago, in considerazione della limitazione in peso, sul ponte “fiume Adda”, per la quale non è possibile l’entrata a Capriate.