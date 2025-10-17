A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SERIATE

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 ottobre, sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Bergamo;

verso Brescia: Grumello.