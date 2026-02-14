A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SERIATE. SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA/A4: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO TORINO

Roma, 14 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia e sul Raccordo Milano viale Certosa/A4 (SC1), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Bergamo;

verso Brescia: Grumello.

Sul Raccordo Milano viale Certosa/A4 Milano-Brescia (SC1):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Torino.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 verso Varese, uscire dal nodo Fiera Milano e seguire le indicazioni per Rho/A51 Tangenziale est, in direzione A4.

In ulteriore alternativa, dopo l’uscita dal nodo Fiera Milano, seguire le indicazioni per A8 Milano-Varese verso Milano e per Cascina/Merlata/Torino.