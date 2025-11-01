A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ROVATO
Roma, 1 nopvembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Palazzolo;
verso Brescia: Ospitaletto.