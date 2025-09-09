A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI OSPITALETTO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI OSPITALETTO
Roma, 9 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 settembre, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Rovato;
verso Brescia: Brescia ovest.