A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONZA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONZA
Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 aprile, sarà chiusa la stazione di Monza, in entrata verso Brescia.
In alternativa, entrare allo svincolo di Sesto San Giovanni.
Si precisa che, nella stessa notte, sarà chiuso, per chi percorre la A52 Tangenziale nord, il Ramo di allacciamento sulla A4 verso Venezia, di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali.