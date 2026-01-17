A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI GRUMELLO
Roma, 17 gennaio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 gennaio, sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Seriate;
verso Brescia: Ponte Oglio.