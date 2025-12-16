A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI DALMINE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI DALMINE
Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo.