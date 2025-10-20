A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI DALMINE
Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo.