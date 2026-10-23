A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI DALMINE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI DALMINE
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.