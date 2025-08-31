A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CAVENAGO

Roma, 31 agosto 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Agrate;

verso Brescia: Trezzo.