A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CAVANEGO
Roma, 23 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Agrate;
verso Brescia: Trezzo.