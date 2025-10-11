A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CAPRIATE

Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia.

In alternativa, si consiglia:

verso Milano, i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare a Trezzo.

In considerazione della limitazione in peso sul ponte sul fiume Adda, i veicoli con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate, non potranno entrare alla stazione di Trezzo, ma dovranno utilizzare l’entrata di Dalmine;

in entrata verso Brescia: Dalmine.