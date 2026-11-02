A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CAPRIATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CAPRIATE
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carco superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate), sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile entrare a Trezzo;
in entrata verso Venezia: Dalmine.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.