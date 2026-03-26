A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CAPRIATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CAPRIATE
Roma, 26 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6.00 di sabato 28 marzo, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 20 tonnellate potranno entrare alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa a pieno carico, superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte fiume Adda, nel collegamento tra Trezzo e Capriate;
verso Brescia: Dalmine.