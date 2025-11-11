A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BRESCIA OVEST

Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di venerdì 14 alle 5:00 di sabato 15 novembre, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Milano: Ospitaletto sulla stessa A4;

-verso Venezia: Brescia Centro sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.