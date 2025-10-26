A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BRESCIA OVEST

Roma, 26 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 ottobre, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, o alla stazione di Ospitaletto, sulla stessa A4.