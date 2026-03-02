A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BRESCIA OVEST
Roma, 2 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Ospitaletto, sulla stessa A4;
verso Brescia: Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.