A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BRESCIA OVEST
Roma, 11 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 febbraio, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Ospitaletto, sulla stessa A4;
verso Venezia: Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.