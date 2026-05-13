A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BERGAMO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BERGAMO
Roma, 13 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di giovedì 14 alle 05:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia/Venezia.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Dalmine;
verso Brescia/Venezia: Seriate.