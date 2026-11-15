A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TREZZO

Roma, 15 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 novembre, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: Cavenago;

in entrata verso Brescia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, dovranno entrare alla stazione di Cavenago, in quanto non è possibile entrare a Capriate;

per chi proviene da Brescia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, dovranno proseguire in A4 verso Milano e uscire alla stazione di Cavenago, in quanto non è possibile uscire a Capriate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.