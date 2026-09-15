A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TREZZO

Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 18 alle 5:00 di sabato 19 settembre, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Cavenago;

in entrata verso Brescia: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Capriate. I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Cavenago, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, per il quale non è possibile entrare a Capriate;

in uscita per chi chi proviene da Milano: Cavenago;

in uscita per chi proviene da Brescia: Capriate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.