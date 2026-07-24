A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TREZZO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TREZZO
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 luglio, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Cavenago;
in entrata verso Brescia:
i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare a Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare a Cavenago, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per il quale non è possibile entrare a Capriate;
in uscita per chi proviene da Brescia:
i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno uscire a Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno uscire a Cavenago, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per il quale non è possibile uscire a Capriate.