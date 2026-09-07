A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SERIATE

Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, dalle 22:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata e in uscita, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o Grumello.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.