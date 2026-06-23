A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SERIATE

Roma, 23 giugno 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 giugno, sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Grumello;

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Bergamo.