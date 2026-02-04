A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SERIATE

Roma, 4 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Grumello o di Bergamo.