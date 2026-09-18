A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SERIATE

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di lunedì 21 alle 5:00 di martedì 22 settembre, sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Bergamo;

in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Grumello.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.