A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ROVATO

Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, e in uscita per chi proviene da Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ospitaletto o di Palazzolo.