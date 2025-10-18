A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ROVATO

Roma, 18 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palazzolo, al km 193+200 o di Ospitaletto, al km 206+400.