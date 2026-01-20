A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PONTE OGLIO

Roma, 20 gennaio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 23 alle 5:00 di sabato 24 gennaio, sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palazzolo o di Grumello.