A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PALAZZOLO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PALAZZOLO
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre, sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Ponte Oglio;
in entrata verso Brescia: Rovato.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.