A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI OSPITALETTO

Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di venerdì 19 alle 5:00 di sabato 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Rovato;

verso Brescia: Brescia ovest.