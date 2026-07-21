A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI GRUMELLO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI GRUMELLO
Roma, 21 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di venerdì 24 alle 5:00 di sabato 25 luglio, sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano: Seriate;
in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Milano: Ponte Oglio.