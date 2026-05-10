A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI GRUMELLO

Roma, 10 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 13 alle 5:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Seriate;

in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Ponte Oglio.