A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI DALMINE

Roma, 10 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di mercoledì 13 alle 5:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Capriate;

in entrata verso Brescia: Bergamo.