A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAVENAGO

Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Agrate, sulla stessa A4;

in entrata verso Brescia: Trezzo, sulla stessa A4;

in uscita per chi proviene da Brescia: Trezzo, sulla stessa A4, o Pessano con Bornago sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.